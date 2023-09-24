Геркус: Глушенков сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре отдельных футболистов железнодорожников в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостевом поединке с «Зенитом».

«Артём Дзюба был вовлечён во все действия команды, даже после замены. Его поддержка у бровки оказалась особенно ценной для партнёров. На мой взгляд, лучшим футболистом встречи стал Глушенков. Он сумел вовремя переломить ситуацию своим голом и очень ярко себя проявил. Думаю, что сегодня он сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом», — заявил он RT.

Ранее Геркус заявил, что настрой «Локомотива» на матч с «Зенитом» ощущался даже через экраны телевизоров.