Геркус: настрой «Локомотива» на матч с «Зенитом» ощущался даже через экраны телевизоров

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостевом матче с «Зенитом».

«Думаю, мы увидели не самую лучшую игру в исполнении «Зенита». Но это не отменяет заслуг «Локомотива» и, в частности, Михаила Галактионова. Он сумел верно выстроить тактику на этот поединок и привести своих подопечных к знаковой победе. Полагаю, теперь критика в его адрес должна поутихнуть, что позволит специалисту выдохнуть и спокойно продолжать работу. На мой взгляд, то, в каком настроении гости вышли на этот матч, ощущалось даже через экраны телевизоров. Железнодорожники сумели выдержать давление хозяев поля, а пропущенный мяч не вызвал у них паники. Ребята старались находить свои моменты, играли собранно, сфокусированно, с огромным желанием и, как следствие, добыли три очка в гостях», — заявил Геркус RT.

Ранее Сергей Семак объяснил поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом».