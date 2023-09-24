Узнать больше

Геркус: настрой «Локомотива» на матч с «Зенитом» ощущался даже через экраны телевизоров

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостевом матче с «Зенитом».

«Думаю, мы увидели не самую лучшую игру в исполнении «Зенита». Но это не отменяет заслуг «Локомотива» и, в частности, Михаила Галактионова. Он сумел верно выстроить тактику на этот поединок и привести своих подопечных к знаковой победе. Полагаю, теперь критика в его адрес должна поутихнуть, что позволит специалисту выдохнуть и спокойно продолжать работу. На мой взгляд, то, в каком настроении гости вышли на этот матч, ощущалось даже через экраны телевизоров. Железнодорожники сумели выдержать давление хозяев поля, а пропущенный мяч не вызвал у них паники. Ребята старались находить свои моменты, играли собранно, сфокусированно, с огромным желанием и, как следствие, добыли три очка в гостях», — заявил Геркус RT. 

Ранее Сергей Семак объяснил поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить