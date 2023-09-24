Узнать больше

Эфиопская бегунья Ассефа установила мировой рекорд в марафоне

Короткая ссылка
Эфиопская бегунья Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон.
Эфиопская бегунья Ассефа установила мировой рекорд в марафоне
  • AP
  • © Markus Schreiber

Она преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды. Это новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал кенийке Бриджид Косгей. На марафоне в Чикаго она преодолела дистанцию за 2 часа 14 минут и 4 секунды.

Второе место в Берлинском марафоне заняла Шейла Чепкируи из Кении (2:17,49). Замкнула тройку Магдалена Шауни из Танзании (2:18,41).

Ранее сообщалось, что Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить