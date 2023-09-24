Эфиопская бегунья Ассефа установила мировой рекорд в марафоне

Эфиопская бегунья Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон.

Она преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды. Это новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал кенийке Бриджид Косгей. На марафоне в Чикаго она преодолела дистанцию за 2 часа 14 минут и 4 секунды.

Второе место в Берлинском марафоне заняла Шейла Чепкируи из Кении (2:17,49). Замкнула тройку Магдалена Шауни из Танзании (2:18,41).

Ранее сообщалось, что Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м.