Монсон заявил, что реванш с Тактаровым может состояться в ноябре
- РИА Новости
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«Бой может пройти в ноябре», — приводит слова Монсона ТАСС.
Поединок по правилам ММА должен был состояться 29 сентября, но был отменён. Бойцы в августе провели бой по правилам бокса. Поединок завершился вничью.
На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений. В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА.
Ранее сообщалось, что Монсона избрали в парламент Башкортостана.