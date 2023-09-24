Монсон заявил, что реванш с Тактаровым может состояться в ноябре

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что его поединок с Олегом Тактаровым может пройти в ноябре.

«Бой может пройти в ноябре», — приводит слова Монсона ТАСС.

Поединок по правилам ММА должен был состояться 29 сентября, но был отменён. Бойцы в августе провели бой по правилам бокса. Поединок завершился вничью.

На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений. В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА.

Ранее сообщалось, что Монсона избрали в парламент Башкортостана.