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Поветкин заявил о желании возобновить карьеру боксёра

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин заявил о готовности вернуться на ринг.
Поветкин заявил о желании возобновить карьеру боксёра
  • AP
  • © Matt Dunham

«Хочется очень сильно. Когда этим делом всю жизнь занимался, то, конечно, тяжело. Главное, чтобы состояние было нормальное. Готов провести бой, и не один ещё. Я бы хотел с Уайтом выйти ещё раз», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

44-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту.

В активе боксёра из России 36 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее Поветкин оценил победу своего соотечественника Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

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