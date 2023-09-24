Поветкин заявил о желании возобновить карьеру боксёра

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин заявил о готовности вернуться на ринг.

«Хочется очень сильно. Когда этим делом всю жизнь занимался, то, конечно, тяжело. Главное, чтобы состояние было нормальное. Готов провести бой, и не один ещё. Я бы хотел с Уайтом выйти ещё раз», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

44-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту.

В активе боксёра из России 36 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее Поветкин оценил победу своего соотечественника Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.