Поветкин заявил о желании возобновить карьеру боксёра
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«Хочется очень сильно. Когда этим делом всю жизнь занимался, то, конечно, тяжело. Главное, чтобы состояние было нормальное. Готов провести бой, и не один ещё. Я бы хотел с Уайтом выйти ещё раз», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».
44-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту.
В активе боксёра из России 36 побед, три поражения и одна ничья.
Ранее Поветкин оценил победу своего соотечественника Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.