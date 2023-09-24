Каменев: хоккеисты СКА начали выплёскивать накопленную злость на соперников

Бывший нападающий СКА Василий Каменев считает, что петербургская команда постепенно выходит из кризиса и скоро начнет стабильно набирать очки в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Я думаю, сейчас все нормально со СКА будет. В какой то момент игроки потеряли уверенность в себе: столько моментов создавали, не забивали. Так и руки могут опуститься. Сейчас все, что СКА накопил, в том числе злость, выплескивается на соперников», — цитирует Каменева «РБ Спорт».

По мнению бронзового призер чемпионата СССР, СКА сыграл с хабаровским «Амуров» хорошо и уверенно.

«Гальченюк забросил первые шайбы, причем сразу две. Он один из лидеров, должен забивать. Сейчас освоился, молодец. Очень важно, что армейцы одержали до этого победу над «Северсталью», прервав серию из поражений», — добавил Каменев.

СКА в Хабаровске разгромил «Амур» со счётом 4:0. Шайбы забросили Владимир Алистров, Василий Глотов и Алекс Гальченюк, оформивший дубль.

СКА набрал восемь очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Амура» восемь очков и девятая позиция на Востоке.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что голкипер Артемий Плешков феноменально сыграл в матче с «Амуром».