Каменев: хоккеисты СКА начали выплёскивать накопленную злость на соперников
«Я думаю, сейчас все нормально со СКА будет. В какой то момент игроки потеряли уверенность в себе: столько моментов создавали, не забивали. Так и руки могут опуститься. Сейчас все, что СКА накопил, в том числе злость, выплескивается на соперников», — цитирует Каменева «РБ Спорт».
По мнению бронзового призер чемпионата СССР, СКА сыграл с хабаровским «Амуров» хорошо и уверенно.
«Гальченюк забросил первые шайбы, причем сразу две. Он один из лидеров, должен забивать. Сейчас освоился, молодец. Очень важно, что армейцы одержали до этого победу над «Северсталью», прервав серию из поражений», — добавил Каменев.
СКА в Хабаровске разгромил «Амур» со счётом 4:0. Шайбы забросили Владимир Алистров, Василий Глотов и Алекс Гальченюк, оформивший дубль.
СКА набрал восемь очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Амура» восемь очков и девятая позиция на Востоке.
Ранее Роман Ротенберг заявил, что голкипер Артемий Плешков феноменально сыграл в матче с «Амуром».