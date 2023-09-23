Ротенберг: Плешков феноменально сыграл в матче с «Амуром»
- РИА Новости
«Вратарь сыграл феноменально, но и вся команда ему помогала. Все помогали Плешкову, но и он тоже молодец. Дай бог удачи Артемию, чтобы он продолжал так работать и играть. Это очень интересный вратарь, куражный», — приводит слова Ротенберга пресс-служба.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Шайбы забросили Владимир Алистров, Василий Глотов и Алекс Гальченюк, оформивший дубль.
СКА набрал восемь очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Амура» восемь очков и девятая позиция на Востоке.
Ранее Ротенберг рассказал, почему сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда.