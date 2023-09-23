Узнать больше

Ротенберг: Плешков феноменально сыграл в матче с «Амуром»

Короткая ссылка
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру голкипера Артемия Плешкова в матче КХЛ с «Амуром».
Ротенберг: Плешков феноменально сыграл в матче с «Амуром»
  • РИА Новости

«Вратарь сыграл феноменально, но и вся команда ему помогала. Все помогали Плешкову, но и он тоже молодец. Дай бог удачи Артемию, чтобы он продолжал так работать и играть. Это очень интересный вратарь, куражный», — приводит слова Ротенберга пресс-служба.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Шайбы забросили Владимир Алистров, Василий Глотов и Алекс Гальченюк, оформивший дубль.

СКА набрал восемь очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Амура» восемь очков и девятая позиция на Востоке.

Ранее Ротенберг рассказал, почему сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить