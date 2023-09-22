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Ротенберг: я родился в Ленинграде, прорыв блокады имеет для меня огромное значение

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда.
Ротенберг: я родился в Ленинграде, прорыв блокады имеет для меня огромное значение
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я родился в Ленинграде. В моей семье есть люди, которые пережили блокаду. Каждый год в январе мы, наша команда, наш клуб, весь наш город отмечают дату её прорыва. Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение, как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

Напомним, что СКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Северсталь» в КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

После матча Ротенберг сравнил победу СКА над «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда.

СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» располагается на седьмой позиции.

Ранее Быков назвал неэтичным сравнение прорыва блокады Ленинграда с победой СКА.

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