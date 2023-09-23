«Ювентус» проиграл «Сассуоло» в матче Серии А

«Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Сассуоло» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алессио Дионизи.

В составе победителей мячи забили Арман Лорьенте (13-я минута), Доменико Берарди (41-я), Андреа Пинамонти (82-я). Автогол в активе у Матиаса Виньи (21-я). У проигравших отличился Федерико Кьеза (78-я). Федерико Гатти (95-я) отправил мяч в свои ворота.

«Ювентус» (десять очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (шесть) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Рома» забила семь безответных мячей «Эмполи» и одержала первую победу в сезоне Серии А.