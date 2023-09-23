В Липецке прошёл турнир по греко-римской борьбе памяти героя СВО
23 августа в Липецке провели Первый ежегодный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Владислава Дорохина.
В нём приняли участие четыре команды по 14 человек 2009—2011 годов рождения из Липецка, Тамбова, Воронежа и Липецкой области. По словам организаторов, соревнование планируется сделать ежегодным.
В торжественной церемонии награждения приняли участие родители и родственники Владислава Дорохина, а также представители благотворительного фонда, выполнявшего реконструкцию спортивного зала, в котором проходило мероприятие.
«Многие из ребят, которые победили сегодня на соревнованиях, и дальше будут строить спортивную карьеру, а кто-то выберет военную или гражданскую профессию. В любом случае спорт и имя Владислава Дорохина навсегда останутся в их сердцах», — отметил председатель совета благотворительного фонда «Сердце лидера» Максим Петунин после мероприятия.
Ранее в Липецке торжественно открыли спортзал в честь погибшего во время СВО матроса Дорохина.