Узнать больше

В Липецке прошёл турнир по греко-римской борьбе памяти героя СВО

Короткая ссылка
В Липецке состоялся турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти героя СВО Владислава Дорохина — матроса Черноморского флота.
В Липецке прошёл турнир по греко-римской борьбе памяти героя СВО

    23 августа в Липецке провели Первый ежегодный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Владислава Дорохина.

    В нём приняли участие четыре команды по 14 человек 2009—2011 годов рождения из Липецка, Тамбова, Воронежа и Липецкой области. По словам организаторов, соревнование планируется сделать ежегодным.

    В торжественной церемонии награждения приняли участие родители и родственники Владислава Дорохина, а также представители благотворительного фонда, выполнявшего реконструкцию спортивного зала, в котором проходило мероприятие.

    «Многие из ребят, которые победили сегодня на соревнованиях, и дальше будут строить спортивную карьеру, а кто-то выберет военную или гражданскую профессию. В любом случае спорт и имя Владислава Дорохина навсегда останутся в их сердцах», — отметил председатель совета благотворительного фонда «Сердце лидера» Максим Петунин после мероприятия.

    Ранее в Липецке торжественно открыли спортзал в честь погибшего во время СВО матроса Дорохина.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    tg_banner
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить