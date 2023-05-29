В Липецке торжественно открыли спортзал в честь погибшего во время СВО матроса Дорохина

29 мая в Липецке состоялось открытие обновлённого спортивного зала имени Владислава Дорохина — матроса Черноморского флота, которому посмертно присвоено звание Героя России за подвиг, совершённый во время участия в специальной военной операции.

В торжественной церемонии приняли участие родители и родственники Владислава Дорохина, первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, первый заместитель главы администрации города Липецка Анна Шамаева, контр-адмирал ВМФ Владимир Захаров, чемпионы Сурдлимпийских игр Эдуард Ширазданов, Кирилл Чулков, Владислав Тарасов, Игорь Тарасов и другие.

В зале на улице Максима Горького занимаются юные борцы греко-римского стиля, среди которых есть спортсмены с нарушениями слуха и речи, неоднократно становившиеся чемпионами и призёрами всероссийских соревнований. На открытии юным спортсменам МБОУДО «СШОР-9» были вручены борцовские трико, а участников проекта наградили почётными грамотами.

Благотворительные фонды «Сердце лидера», «Я расту со спортом» и участники сообщества «Спарта» реализовали благотворительный проект, цель которого — увековечить память Героя России и сделать более доступный и качественный центр социально-патриотического и физического воспитания с равными возможностями для всех детей и подростков за счёт улучшения условий тренировок.

Отныне в спортивном зале им. Владислава Дорохина при поддержке регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области и Департамента по физической культуре и спорту администрации города будет проводиться ежегодный турнир.

«Нашими усилиями отреставрирован спортивный зал, который сегодня открывает свои двери для всех желающих заниматься греко-римской борьбой, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Для нас очень важно, что этот спортивный объект будет носить имя Героя России Владислава Дорохина, погибшего в ходе специальной военной операции. Патриотизм должен воспитываться с детства, и россияне должны знать и помнить имена героев, пожертвовавших своими жизнями ради лучшего будущего подрастающих поколений», — отметил председатель совета благотворительного фонда «Сердце лидера» Максим Петунин после мероприятия.

Напомним, что сборная России выиграла общекомандный зачёт XIX зимних Сурдлимпийских игр в итальянской долине Вальтеллина-Валчавенна.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области планируется выделить более 3 млрд рублей на строительство мусорного завода.