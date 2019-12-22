Сборная России завоевала 50 медалей на зимних Сурдлимпийских играх

Сборная России выиграла общекомандный зачёт XIX зимних Сурдлимпийских игр в итальянской долине Вальтеллина-Валчавенна.

По итогам 11 дней соревнований российские спортсмены завоевали 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград.

Второе место в неофициальном медальном зачёте заняла сборная Италии — пять золотых и две бронзовые награды. Тройку замкнула национальная команда Украины с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧЕ по плаванию на короткой воде.