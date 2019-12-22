Сборная России завоевала 50 медалей на зимних Сурдлимпийских играх

Короткая ссылка
Сборная России выиграла общекомандный зачёт XIX зимних Сурдлимпийских игр в итальянской долине Вальтеллина-Валчавенна.
Сборная России завоевала 50 медалей на зимних Сурдлимпийских играх
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По итогам 11 дней соревнований российские спортсмены завоевали 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград.

Второе место в неофициальном медальном зачёте заняла сборная Италии — пять золотых и две бронзовые награды. Тройку замкнула национальная команда Украины с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧЕ по плаванию на короткой воде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить