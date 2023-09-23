«Бешикташ» обыграл УНИКС в матче Суперкубка лиги ВТБ
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Встреча завершилась со счётом 75:68.
Самым результативным игроком матча стал Дерек Нидхэм из «Бешикташа» (18 очков).
Турецкая команда сыграет со столичным ЦСКА в матче за пятое место на турнире, УНИКС поспорит за седьмое место с московским МБА.
Суперкубок Единой лиги ВТБ завершится 24 сентября. Действующим победителем соревнований является «Зенит».
Ранее ЦСКА одержал победу над МБА в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ за пятое — восьмое место.