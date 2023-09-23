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«Бешикташ» обыграл УНИКС в матче Суперкубка лиги ВТБ

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Турецкий клуб «Бешикташ» обыграл российский УНИКС в полуфинальной игре за места с пятое по восьмое Суперкубка Единой лиги ВТБ.
«Бешикташ» обыграл УНИКС в матче Суперкубка лиги ВТБ
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 75:68.

Самым результативным игроком матча стал Дерек Нидхэм из «Бешикташа» (18 очков).

Турецкая команда сыграет со столичным ЦСКА в матче за пятое место на турнире, УНИКС поспорит за седьмое место с московским МБА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ завершится 24 сентября. Действующим победителем соревнований является «Зенит».

Ранее ЦСКА одержал победу над МБА в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ за пятое — восьмое место.

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