Иванов: «Урал» приглашал Дзагоева в прошлом году — теперь пусть играет где-то ещё

Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что екатеринбургский клуб проявлял интерес к бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

«Мы отлично знаем Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или ещё где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», — цитирует Иванова Sport24.

Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Последним его клубом был «Рубин».

Ранее сообщалось, что менеджер Дзагоева подтвердила ведение переговоров с «ПАС Ламия 1964».