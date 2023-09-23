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Иванов: «Урал» приглашал Дзагоева в прошлом году — теперь пусть играет где-то ещё

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Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что екатеринбургский клуб проявлял интерес к бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.
Иванов: «Урал» приглашал Дзагоева в прошлом году — теперь пусть играет где-то ещё
  • РИА Новости

«Мы отлично знаем Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или ещё где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», — цитирует Иванова Sport24

Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Последним его клубом был «Рубин».

Ранее сообщалось, что менеджер Дзагоева подтвердила ведение переговоров с «ПАС Ламия 1964».

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