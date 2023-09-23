Иванов: «Урал» приглашал Дзагоева в прошлом году — теперь пусть играет где-то ещё
- РИА Новости
«Мы отлично знаем Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или ещё где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», — цитирует Иванова Sport24.
Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.
Последним его клубом был «Рубин».
Ранее сообщалось, что менеджер Дзагоева подтвердила ведение переговоров с «ПАС Ламия 1964».