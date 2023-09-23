Абаев: «Локомотив» может обыграть «Зенит» за счёт самоотдачи

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев заявил, что уверенность в победе может помочь железнодорожникам нанести поражение петербургскому «Зениту» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«В матчах с лидерами, прежде всего, важна самоотдача команды, она должна быть на высочайшем уровне. Играя с сильным соперником, это выходит на ведущую роль. Необходимо выполнять установку тренера, делать то, что нарабатывается на тренировках», — сказал Абаев «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 24 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 16:30 мск. Сине-бело-голубые (17 очков) занимают второе место в турнирной таблице. Железнодорожники (12) — девятое.

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