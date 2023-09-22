WADA включило трамадол в список запрещённых препаратов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило обезболивающее трамадол в список запрещённых в спорте препаратов.

Список запрещённых веществ утверждён 22 сентября на заседании организации в Шанхае, сообщается на официальном сайте агентства.

Отмечается, что новый перечень недозволенных веществ и методов вступит в силу 1 января 2024 года.

Трамадол — наркотический анальгетик, уменьшающий боль при физической нагрузке и повышающий производительность.

Список является одним из шести международных стандартов, обязательных для подписавших Всемирный антидопинговый кодекс стран. В перечне указано, какие препараты запрещено принимать во время и вне соревнований, а также какие из них не допускаются в конкретных видах спорта.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что WADA действует непоследовательно по отношению к России.