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WADA включило трамадол в список запрещённых препаратов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило обезболивающее трамадол в список запрещённых в спорте препаратов.
WADA включило трамадол в список запрещённых препаратов
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

Список запрещённых веществ утверждён 22 сентября на заседании организации в Шанхае, сообщается на официальном сайте агентства. 

Отмечается, что новый перечень недозволенных веществ и методов вступит в силу 1 января 2024 года. 

Трамадол — наркотический анальгетик, уменьшающий боль при физической нагрузке и повышающий производительность. 

Список является одним из шести международных стандартов, обязательных для подписавших Всемирный антидопинговый кодекс стран. В перечне указано, какие препараты запрещено принимать во время и вне соревнований, а также какие из них не допускаются в конкретных видах спорта.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что WADA действует непоследовательно по отношению к России.

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