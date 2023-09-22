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Аршавин считает, что Дзюба будет вдвойне мотивирован на матч с «Зенитом»

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Бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что нападающий Артём Дзюба приложит максимум усилий для победы московского «Локомотива» над петербургским «Зенитом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Аршавин считает, что Дзюба будет вдвойне мотивирован на матч с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Будет ли особая мотивация на этот матч у Дзюбы? Думаю, да. Он будет вдвойне мотивирован на эту игру», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

Бывший полузащитник команды из Санкт-Петербурга признался, что с нетерпением ждёт встречи с железнодорожниками.

«Мне кажется, что «Зенит» сейчас в хорошей форме и имеет высокие шансы на победу. Многое зависит от обороны «Локомотива» — от того, как они справятся с атакой «Зенита», — добавил Аршавин.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 24 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 16:30 мск. Сине-бело-голубые (17 очков) занимают второе место в турнирной таблице. Железнодорожники (12) — девятое.

Ранее сообщалось, что Аршавин сравнил Джона Кордобу с Дзюбой.

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