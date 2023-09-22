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Autosport: ФИА отклонит заявки трёх потенциальных команд «Формулы-1»

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Международная автомобильная федерация (ФИА) собирается отклонить заявки трёх потенциально новых команд «Формулы-1».
Autosport: ФИА отклонит заявки трёх потенциальных команд «Формулы-1»
  • AP
  • © Rick Rycroft

Заявки Hitech GP, Carlin и азиатской команды LKYSUNZ могут быть отклонены, сообщает Autosport.

Отмечается, что единственной командой, чья заявка может быть утверждена, станет Andretti, которая при технической поддержке Cadillac считается главным претендентом на место 11-й команды.

Окончательное решение в данном вопросе остаётся за «Формулой-1».

Ранее пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл вторую свободную практику Гран-при Японии «Формулы-1».

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