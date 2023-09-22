Черчесов — об отказе возглавить команду из Саудовской Аравии: есть принципы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение отказаться от возможности возглавить команду из Саудовской Аравии.

«Есть понимание и принципы. Я работал, были цели, которые мы перед собой ставили, поэтому сомнений в своих действиях в этом плане нет. Другое дело, когда задачи не решены, приходит день Х, когда друг другу нужно говорить: «Спасибо и до свидания», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года по 2023-й. Вместе с клубом он два раза становился чемпионом Венгрии.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов рассказал, что восхищается работой бывшего нападающего «Спартака» Андрея Тихонова на телеэкране.