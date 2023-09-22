Узнать больше

Черчесов: восхищаюсь экспертом Тихоновым — никого не задевая, он грамотно работает

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сказал, что восхищается работой бывшего нападающего «Спартака» Андрея Тихонова на телеэкране.

«Я не то что завидую, но восхищаюсь экспертом Андреем Тихоновым, который, никого не задевая, грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог, потому что, видя что‑то не то на поле, ты всё равно перейдёшь границу, перешагнёшь и будешь задевать коллегу, а я это сильно не люблю», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года по 2023-й. Вместе с клубом он два раза становился чемпионом Венгрии.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов рассказал об отставке из «Ференцвароша».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить