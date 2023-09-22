Черчесов: восхищаюсь экспертом Тихоновым — никого не задевая, он грамотно работает

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сказал, что восхищается работой бывшего нападающего «Спартака» Андрея Тихонова на телеэкране.

«Я не то что завидую, но восхищаюсь экспертом Андреем Тихоновым, который, никого не задевая, грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог, потому что, видя что‑то не то на поле, ты всё равно перейдёшь границу, перешагнёшь и будешь задевать коллегу, а я это сильно не люблю», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года по 2023-й. Вместе с клубом он два раза становился чемпионом Венгрии.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов рассказал об отставке из «Ференцвароша».