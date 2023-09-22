Черчесов: восхищаюсь экспертом Тихоновым — никого не задевая, он грамотно работает
«Я не то что завидую, но восхищаюсь экспертом Андреем Тихоновым, который, никого не задевая, грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог, потому что, видя что‑то не то на поле, ты всё равно перейдёшь границу, перешагнёшь и будешь задевать коллегу, а я это сильно не люблю», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года по 2023-й. Вместе с клубом он два раза становился чемпионом Венгрии.
Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее Черчесов рассказал об отставке из «Ференцвароша».