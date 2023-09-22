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Защитник «Оренбурга» Гогличидзе: из группы Кубка России надо выходить с первого места

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Защитник «Оренбурга» Лео Гогличидзе рассказал, что команда должна выходить в плей-офф Кубка России Пути РПЛ с первого места в группе.
Защитник «Оренбурга» Гогличидзе: из группы Кубка России надо выходить с первого места
  • РИА Новости

«Хороший футбол со стороны обеих команд, болельщики такое любят. Наладили дисциплину, внесли определённые корректировки в игру, и всё получается. Конечно, надо выходить с первого места. Мы хотим выигрывать в каждом матче», — приводит слова Гогличидзе «Матч ТВ».

«Оренбург» одержал победу над «Факелом» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу. 

В основное время игра завершилась со счётом 0:0. 

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Оренбурга» (4:2). 

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает первое место в группе. «Факел» находится на четвёртой позиции, имея в активе четыре очка.

Ранее сообщалось, что нападающий «Факела» Ивахнов госпитализирован с переломом лобной пазухи.

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