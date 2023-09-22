Защитник «Оренбурга» Гогличидзе: из группы Кубка России надо выходить с первого места
- РИА Новости
«Хороший футбол со стороны обеих команд, болельщики такое любят. Наладили дисциплину, внесли определённые корректировки в игру, и всё получается. Конечно, надо выходить с первого места. Мы хотим выигрывать в каждом матче», — приводит слова Гогличидзе «Матч ТВ».
«Оренбург» одержал победу над «Факелом» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.
В основное время игра завершилась со счётом 0:0.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Оренбурга» (4:2).
«Оренбург» набрал восемь очков и занимает первое место в группе. «Факел» находится на четвёртой позиции, имея в активе четыре очка.
Ранее сообщалось, что нападающий «Факела» Ивахнов госпитализирован с переломом лобной пазухи.