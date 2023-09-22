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Союз конькобежцев России не будет торопиться в вопросе перехода Семируннего в Польшу

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о переходе Владимира Семируннего в сборную Польши.

«Мы получили оригинал заявления Семируннего через представителя по доверенности. Торопиться рассматривать мы не будем», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Напомним, что спортсмен является чемпионом России 2022 года на дистанции 10 000 м.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Елизавета Голубева подала заявление о переходе в сборную Казахстана.

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