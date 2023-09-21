Хачанов: после матча с Джоковичем на «Ролан Гаррос» я буквально не мог ходить

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о травме, из-за которой был вынужден пропускать соревнования.

«Сухожилия, все связки, сама кость, стрессовый перелом. Проблемы были связаны. Всё началось с Австралии. Наступил момент, когда после матча с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос» я буквально не мог ходить. Время пришло. Я мог продолжать до определённого момента, но когда мне стало больно ходить, это был явный сигнал», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

Россиянин восстанавливался после стрессового перелома. По этой причине он пропустил Уимблдон.

Ранее Хачанов обратился к болельщикам после неудачного выступления на US Open.