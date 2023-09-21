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Ташуев — о поражении от «Оренбурга»: психология сыграла свою роль

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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче Кубка России.
Ташуев — о поражении от «Оренбурга»: психология сыграла свою роль
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ребята молодцы, выдержали интенсивность игры. А пенальти это так — лотерея. Два нападающих — два промаха. Забавно. Бывает такое. Психология сыграла свою роль», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

В основное время игра завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Оренбурга» (4:2).

«Факел» находится на четвёртой позиции в группе, имея в активе четыре очка. 

Ранее сообщалось, что нападающий «Факела» Ивахнов госпитализирован с переломом лобной пазухи.

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