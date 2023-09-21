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Шестёркин признался, что злился из-за своей игры в прошлом сезоне

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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что был зол за свою игру в сезоне-2022/23.
Шестёркин признался, что злился из-за своей игры в прошлом сезоне
  • AP
  • © Adam Hunger

«Сейчас я просто хочу быть позитивным каждый день. Потому что в прошлом сезоне я очень злился на себя, потому что играл не так, как хотел. На каждой тренировке был невероятно злым. Я не хотел разговаривать ни с кем, кроме своей семьи», — приводит слова Шестёркина журналистка Молли Уокер в социальных сетях.

В сезоне-2022/23 «Рейнджерс» уступил «Нью Джерси Дэвилз» в серии со счётом 3-4 и вылетел из Кубка Стэнли.

Россиянин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20. По итогам сезона-2021/22 российский голкипер стал обладателем «Везина Трофи».

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