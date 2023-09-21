Дюков заявил, что относится к Рубиалесу с большим уважением
- Gettyimages.ru
- © Pablo Blazquez Dominguez
«Я хорошо его знаю и отношусь к нему с большим уважением. Он многое сделал для развития футбола в Испании. Внимательно за этой историей не следил, но по-человечески мне его жаль», — заявил Дюков.
Ранее глава РФС прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что полузащитник красно-белых Руслан Литвинов не должен был играть за национальную команду из-за повреждения.