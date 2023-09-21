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Дюков заявил, что относится к Рубиалесу с большим уважением

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал скандальный инцидент с участием экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо на женском чемпионате мира.
Дюков заявил, что относится к Рубиалесу с большим уважением
  • Gettyimages.ru
  • © Pablo Blazquez Dominguez

«Я хорошо его знаю и отношусь к нему с большим уважением. Он многое сделал для развития футбола в Испании. Внимательно за этой историей не следил, но по-человечески мне его жаль», — заявил Дюков.

Ранее глава РФС прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что полузащитник красно-белых Руслан Литвинов не должен был играть за национальную команду из-за повреждения.

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