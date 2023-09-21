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Рожков подтвердил участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что российская делегация сможет принять участие в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК).
Рожков подтвердил участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Наша делегация будет присутствовать на генассамблее в Бахрейне, в её составе будут три представителя. Это руководитель нашего международного отдела, юрист ПКР и я. Вопрос членства ПКР будет рассматриваться 29 сентября», — цитирует Рожкова ТАСС.

Генеральная ассамблея МПК пройдёт с 27 по 29 сентября в Бахрейне. На встрече также рассмотрят вопрос об участии российских спортсменов в Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПКР включил 188 атлетов в предварительную заявку на Паралимпиаду-2024.

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