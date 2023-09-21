Булыкин считает, что у Дзюбы реваншистские настроения перед матчем с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о настрое форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Что бы ни говорил игрок, у него всегда есть реваншистские настроения и мотивы. И тренеры, которые это понимают, всегда ставят в состав тех футболистов, которые имеют двойную мотивацию. В том числе у Дзюбы будет больше стимула забить «Зениту», чтобы победить. Эта игра обещает быть очень интересной, потому что такой же настрой у Изидора», — заявил RT Булыкин.

Ранее Булыкин заявил, что «Локомотиву» придётся несладко в матче с «Зенитом».