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Булыкин считает, что у Дзюбы реваншистские настроения перед матчем с «Зенитом»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о настрое форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Булыкин считает, что у Дзюбы реваншистские настроения перед матчем с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Что бы ни говорил игрок, у него всегда есть реваншистские настроения и мотивы. И тренеры, которые это понимают, всегда ставят в состав тех футболистов, которые имеют двойную мотивацию. В том числе у Дзюбы будет больше стимула забить «Зениту», чтобы победить. Эта игра обещает быть очень интересной, потому что такой же настрой у Изидора», — заявил RT Булыкин.

Ранее Булыкин заявил, что «Локомотиву» придётся несладко в матче с «Зенитом».

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