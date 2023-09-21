В УЕФА продолжают следить за РФС после отстранения

Советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент поделился впечатлениями от проекта Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе».

«РФС в рамках стратегии до 2030 года развивает все виды футбола в стране. Это грандиозный проект, но его результаты проявятся позже. Самое главное, чтобы вы все наслаждались и полюбили футбол на всю жизнь. Я хотел бы поблагодарить всех за этот большой труд и энергию», — заявил он.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Алексей Сорокин призвал РФС уточнить статус заявления Александера Чеферина о российском футболе.