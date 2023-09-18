Сорокин призвал РФС уточнить статус заявления Чеферина о российском футболе

Бывший генеральный директор оргкомитетов чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) должен уточнить у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) статус заявления президента организации Александера Чеферина о сроке снятия санкций с российского футбола.

«Сложно комментировать — озвучил он свою позицию или позицию организации. Если от имени УЕФА, значит, нам внутри российского футбола надо понять, что с этим делать. Если это носит официальный характер, нам нужно принимать свои решения», — цитирует Сорокина РИА Новости.

18 сентября Чеферин заявил, что Россия вернётся в европейский футбол только тогда, когда закончится СВО на Украине.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова Чеферина о том, что российские клубы вернутся в международные турниры после окончания СВО.