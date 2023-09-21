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Лавров предложил задуматься о создании футбольной команды БРИКС

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Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что объединение БРИКС могло бы задуматься о создании своей футбольной команды.
Лавров предложил задуматься о создании футбольной команды БРИКС
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«В ближайшее время распространим программу своего председательства с учётом того, что нас уже будет 11. Думаю, Бразилия особо отмечает, что 11 — это состав футбольной команды. Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС», — сказал Лавров на министерской встрече стран БРИКС на полях 78-ой сессии ГА ООН.

С 1 января 2024 года в состав объединения будет входить 11 государств. К странам-организаторам (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

Ранее Чернышенко заявил об отсутствии изоляции российского спорта от международных соревнований.

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