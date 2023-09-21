Феликс: я отказался от значительной суммы ради перехода в «Барселону»
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- © Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency
«Я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб», — цитирует Феликса Sport.es.
1 сентября «Барселона» объявила о трансфере нападающего из «Атлетико» на правах аренды.
В нынешнем сезоне игрок провёл три матча за каталонскую команду во всех турнирах и забил три гола.
Ранее сообщалось, что Феликс отказался от €17 млн ради перехода в «Барселону».