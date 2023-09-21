Феликс: я отказался от значительной суммы ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс прокомментировал решение перейти в каталонский клуб из мадридского «Атлетико».

«Я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб», — цитирует Феликса Sport.es.

1 сентября «Барселона» объявила о трансфере нападающего из «Атлетико» на правах аренды.

В нынешнем сезоне игрок провёл три матча за каталонскую команду во всех турнирах и забил три гола.

Ранее сообщалось, что Феликс отказался от €17 млн ради перехода в «Барселону».