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Феликс: я отказался от значительной суммы ради перехода в «Барселону»

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Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс прокомментировал решение перейти в каталонский клуб из мадридского «Атлетико».
Феликс: я отказался от значительной суммы ради перехода в «Барселону»
  • globallookpress.com
  • © Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency

«Я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб», — цитирует Феликса Sport.es.

1 сентября «Барселона» объявила о трансфере нападающего из «Атлетико» на правах аренды.

В нынешнем сезоне игрок провёл три матча за каталонскую команду во всех турнирах и забил три гола.

Ранее сообщалось, что Феликс отказался от €17 млн ради перехода в «Барселону».

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