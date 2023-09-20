Горшков считает, что у «Зенита» есть амбиции для чемпионского дубля

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о результатах матча группового этапа Кубка России между сине-бело-голубыми и «Ахматом».

«Хотелось бы сперва отметить заслуги соперника в этом матче. «Ахмат» очень активно начал, команда прессинговала и играла достаточно высоко, что позволило ей забить первые два мяча в начале встречи. Важно отметить, что «Зенит» играл не самым оптимальным составом, но игроки сумели перестроиться и забили важные голы.

Очень понравились действия Сутормина и Ивана Сергеева. Полагаю, что сейчас амбиции сине-бело-голубых на Кубок России ничуть не меньше, чем на титул в регулярном чемпионате. Целью является только победа», — заявил Горшков RT.

Ранее Александр Гришин высказался о последних результатах армейцев и об их игре в матче Кубка России с «Сочи».