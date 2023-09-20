Костромской «Спартак» объявил о подписании Глушакова
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам. Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу», — сказал Глушаков.
Предыдущим клубом Глушакова был «Пари НН».
Костромской «Спартак» выступает во Второй лиге.
Ранее сообщалось, что Денис Глушаков и защитник Георгий Щенников могут перейти в костромской «Спартак».