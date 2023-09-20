Костромской «Спартак» объявил о подписании Глушакова

Костромской «Спартак» объявил о переходе полузащитника Дениса Глушакова.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам. Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу», — сказал Глушаков.

Предыдущим клубом Глушакова был «Пари НН».

Костромской «Спартак» выступает во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков и защитник Георгий Щенников могут перейти в костромской «Спартак».