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Костромской «Спартак» объявил о подписании Глушакова

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Костромской «Спартак» объявил о переходе полузащитника Дениса Глушакова.
Костромской «Спартак» объявил о подписании Глушакова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам. Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу», — сказал Глушаков.

Предыдущим клубом Глушакова был «Пари НН».

Костромской «Спартак» выступает во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков и защитник Георгий Щенников могут перейти в костромской «Спартак».

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