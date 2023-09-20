Свищёв: тему бойкота Россией Олимпийских игр — 2024 нужно закрыть навсегда

Председатель комитет Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что сборная России в случае допуска должна обязательно ехать на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже при любых условиях.

«Должен официально заявить, что, несмотря на резкие высказывания, у нас нет ни одного спортсмена-бомжа. Они обеспечены и финансированием, и экипировкой. Они будут выглядеть достойно на фоне остальных спортивных федераций, даже несмотря на свой нейтральный статус. Спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом уже заявлял президент Владимир Путин. У спортсменов должен быть выбор. И тему бойкота нужно закрыть навсегда. Мы хотим видеть наших атлетов на всех спортивных мероприятиях», — заявил Свищёв RT.

При этом он признал, что не все согласны с официальной позицией, многие пытаются вставлять палки в колёса своими резкими высказываниями.

«Но мы всегда будем стараться поддерживать наших спортсменов. Это касается и их финансирования в случае завоевания медалей. Конечно, вопросов много. Но ответы на них будут обязательно найдены. Что касается гарантий безопасности наших атлетов на Играх, то, согласно всем правилам, оргкомитет летних Игр обязан обеспечить безопасность каждому спортсмену — вне зависимости от его статуса и национальности. К тому же многие наши граждане принимают участие в международных первенствах, и пока не было ни одного случая нарушения безопасности. Всё под контролем», — сказал Свищёв RT.

Ранее Свищёв выразил беспокойство в связи с сокращением бюджета Министерства спорта.