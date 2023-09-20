Радионова: у Морозов и Ерёменко хорошее будущее в танцах

Чемпионка России Елена Радионова заявила, что на контрольных прокатах сборной России в Москве ей понравился танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко.

«Мне нравится эта пара, два хороших танцора, перспективные. По отдельности они тоже хорошо катались, уверена, что у этого молодого дуэта будет хорошее будущее в танцах», — цитирует Радионову «Матч ТВ».

Морозов и Ерёменко встали в пару в феврале 2023 года. 17 сентября в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве на ледовой арене «Мегаспорт» пара выступала под кавер песни Криса Айзека Wicked Game.

1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что пара Морозов — Дэвид Нарижный распалась.

Ранее российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду, поделилась впечатлениями от выступления одиночницы Камилы Валиевой на открытых прокатах.