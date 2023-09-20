Степанова: Валиева — уже абсолютно другой человек

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду, поделилась впечатлениями от выступления одиночницы Камилы Валиевой на открытых прокатах.

«Поражаюсь, как Камила исполняет всё то, что она может нам показать. Для меня это загадка. Она уже превратилась в девушку. Это безумно красиво на льду, она уже абсолютно другой человек», — сказала Степанова «Okko Спорт».

Напомним, что Валиева в короткой программе выступает под композицию I See Red, а в произвольной — под саундтрек к фильму «Чёрная пантера».

С 26 по 28 сентября в Лозанне пройдут слушания по допинг-делу 17-летней россиянки.

Ранее сообщалось, что CAS отказался назвать фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой.