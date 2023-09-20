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Степанова: Валиева — уже абсолютно другой человек

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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду, поделилась впечатлениями от выступления одиночницы Камилы Валиевой на открытых прокатах.
Степанова: Валиева — уже абсолютно другой человек
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Поражаюсь, как Камила исполняет всё то, что она может нам показать. Для меня это загадка. Она уже превратилась в девушку. Это безумно красиво на льду, она уже абсолютно другой человек», — сказала Степанова «Okko Спорт».

Напомним, что Валиева в короткой программе выступает под композицию I See Red, а в произвольной — под саундтрек к фильму «Чёрная пантера».

С 26 по 28 сентября в Лозанне пройдут слушания по допинг-делу 17-летней россиянки.

Ранее сообщалось, что CAS отказался назвать фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой.

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