Степанова: Валиева — уже абсолютно другой человек
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«Поражаюсь, как Камила исполняет всё то, что она может нам показать. Для меня это загадка. Она уже превратилась в девушку. Это безумно красиво на льду, она уже абсолютно другой человек», — сказала Степанова «Okko Спорт».
Напомним, что Валиева в короткой программе выступает под композицию I See Red, а в произвольной — под саундтрек к фильму «Чёрная пантера».
С 26 по 28 сентября в Лозанне пройдут слушания по допинг-делу 17-летней россиянки.
Ранее сообщалось, что CAS отказался назвать фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой.