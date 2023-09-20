Получивший сотрясение мозга игрок «Крыльев» Ушаков остался в больнице в Калининграде
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«Егор остался в Калининграде на пару дней, он находится под наблюдением врачей. У него сотрясение мозга», — цитирует представителя пресс-службы самарского клуба «Спорт-Экспресс».
20-летний игрок столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Он был заменён на 19-й минуте встречи.
Встреча на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович. За хозяев мяч забил Артур Галоян с пенальти в компенсированное время.
Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять очков).
Ранее сообщалось, что Ушаков получил черепно-мозговую травму в матче с «Балтикой».