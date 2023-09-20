Сумма отступных за 19-летнего игрока «Барсы» Бальде по новому контракту составит €1 млрд

«Барселона» и защитник сборной Испании по футболу Алехандро Бальде договорились о подписании нового контракта.

Соглашение с 19-летним футболистом истечёт 30 июня 2028 года. Сумма отступных составит €1 млрд, сообщает пресс-служба каталонской команды.

Уточняется, что официальное подписание контракта пройдёт 21 сентября.

Бальде является воспитанником академии «Барселоны». За главную команду он начал выступать в 2021 году. Игрок в 56 матчах забил один мяч и отдал шесть голевых передач. Бальде в составе коллектива из столицы Каталонии стал чемпионом Испании сезона-2022/23 и выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и каталонский клуб могут продлить трудовое соглашение.