В Международный день студенческого спорта Чернышенко и Матыцин отметили важность развития спорта в молодёжной среде

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Олег Матыцин в День международного студенческого спорта обратились к спортсменам и студентам с поздравлениями.

«В 2023 году Международный день студенческого спорта в России проводится в восьмой раз. Центральными площадками празднования в этом году стали Красноярск и Москва. Правительство по поручению президента делает всё возможное, чтобы как можно больше россиян были вовлечены в здоровый образ жизни. По итогам прошлого года число студентов, регулярно занимающихся спортом в стране, составило более 3,7 млн человек. В стране работают около 1,5 тыс. студенческих спортивных клубов. Праздник подчёркивает важность укрепления роли спорта в высших учебных заведениях и создания качественной спортивной инфраструктуры», — отметил вице-премьер.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин присоединился к поздравлениям.

«Празднование Международного дня студенческого спорта подтверждает, насколько важно для нас развитие спорта в молодёжной среде. В России на данный момент создано 28 студенческих спортивных лиг, в мероприятиях которых ежегодно участвуют более 30 тыс. активных и спортивных студентов. В прошлом году проведено 140 спортивных мероприятий среди студентов по 51 виду спорта, такое же количество запланировано и в этом году. Мы продолжим нашу работу по привлечению молодёжи к активным занятиям физической культурой и спортом, будем развивать студенческие лиги, обеспечивать учебные заведения инфраструктурой, готовить качественные кадры, чтобы популяризировать спорт как важную часть жизни», — подчеркнул он.

Ранее Олег Матыцин высказался о возможном участии в открытых соревнованиях в России спортсменов из стран Запада.