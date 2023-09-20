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Путин поздравил борцов Усманова и Сидакова с победами на чемпионате мира

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Президент России Владимир Путин поздравил борцов Ахмеда Усманова и Заурбека Сидакова с победами на чемпионате мира — 2023.
Путин поздравил борцов Усманова и Сидакова с победами на чемпионате мира
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в соцсетях.

Российские борцы вольного стиля с четырьмя наградами разного достоинства заняли второе место в медальном зачёте чемпионата мира по вольной борье. Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) выиграл серебряную медаль, Шамиль Мамедов (до 65 кг) — бронзовую.

Первенство планеты проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Михаил Мамиашвили сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира в Белграде из-за повреждения.

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