Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ
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Главным приобретением в летнее трансферное окно стал переход бразильского полузащитника Бителло из «Гремио» в «Динамо» за €10 млн.
Вторую строчку занимает трансфер сербского защитника Страхини Эраковича из «Црвены звезды» в «Зенит» за €9 млн.
На третьем месте рейтинга — покупка «Спартаком» вингера Тео Бонгонда из испанского «Кадиса» за €7 млн.
Ранее сообщалось, что Бителло забил дебютный мяч за «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром».