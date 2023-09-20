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Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ

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Портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих трансферов Российской премьер-лиги (РПЛ) этого лета.
Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Richard Ducker/Keystone Press Agency

Главным приобретением в летнее трансферное окно стал переход бразильского полузащитника Бителло из «Гремио» в «Динамо» за €10 млн.  

Вторую строчку занимает трансфер сербского защитника Страхини Эраковича из «Црвены звезды» в «Зенит» за €9 млн.  

На третьем месте рейтинга — покупка «Спартаком» вингера Тео Бонгонда из испанского «Кадиса» за €7 млн.

Ранее сообщалось, что Бителло забил дебютный мяч за «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром».

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