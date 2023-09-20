Трусова назвала бордовый любимым цветом для костюма на льду

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова ответила на вопрос о любимом цвете для платьев на льду.

«В принципе, на себе мне нравятся очень многие цвета. Я даже не мерила такое, чтобы мне прямо не понравилось. Но цвет, который мне очень нравится, — бордовый», — сказала Трусова «Okko Спорт».

Напомним, что фигуристка на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Ранее Трусова рассказала, как отказалась ставить программу в олимпийский сезон.