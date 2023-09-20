Филипенко — Захаряну: тебя никто не будет ставить в состав только из‑за того, что ты дорогой легионер

Бывший защитник «Малаги» Егор Филипенко дал совет полузащитнику Арсену Захаряну, перешедшему в «Реал Сосьедад».

«Нужно просто быть лучшим, тогда будешь играть. Или на поле выйдет местный парень. А тебя никто не будет ставить в состав только из‑за того, что ты легионер, за которого заплатили большие деньги», — цитирует Филипенко «Матч ТВ».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. С 5 сентября он отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Реалу» в Примере.