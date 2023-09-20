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Проведель — о голе в ворота «Атлетико» в матче ЛЧ: пока не осознал, что произошло

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Голкипер «Лацио» Иван Проведель после матча Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» заявил, что всегда рад помочь команде добиться положительного результата.

«Произошедшее я запомню на всю жизнь. Конечно, я очень рад. Мы смогли сравнять счёт и заработать очко. «Лацио» не заслуживал поражения. Я пока не осознал, что случилось. Забить мяч в Лиге чемпионов для голкипера — это просто фантастика», — цитирует пресс-служба УЕФА Проведеля.

Гол Проведеля спас от поражения «Лацио» в игре первого тура группы Е с «Атлетико» (1:1). 29-летний итальянский вратарь, который имеет русские корни, отличился на 95-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что Проведель стал вторым голкипером, который забил мяч в Лиге чемпионов с игры. 

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