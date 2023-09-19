Российские борцы вольного стиля заняли второе место в медальном зачёте чемпионата мира

Сборная России по вольной борьбе заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира 2023 года в Белграде.

Россияне выиграли четыре награды разного достоинства. Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) выиграл серебряную медаль, Шамиль Мамедов (до 65 кг) — бронзовую.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная США (три золотые, одна серебряная, три бронзовые медали). Третье — команда Ирана (1 — 2 — 1).

Российские борцы получили четыре лицензии для участия в летней олимпиаде в Париже. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не допустил сборную России до Игр-2024.

Первенство планеты проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира в Белграде из-за повреждения.