Игнашевич — о поражении от «Крыльев» в КР: за такие матчи нужно извиняться перед болельщиками
- РИА Новости
«Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены. У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».
Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Голами в составе победителей отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович на 38-й и 55-й минутах соответственно.
За хозяев мяч забил Артур Галоян с пенальти в компенсированное время.
Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять очков).
Ранее сообщалось, что Писарский расплакался от радости, забив гол за «Крылья Советов».