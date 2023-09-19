Игнашевич — о поражении от «Крыльев» в КР: за такие матчи нужно извиняться перед болельщиками

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» в Кубке России.

«Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены. У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович на 38-й и 55-й минутах соответственно.

За хозяев мяч забил Артур Галоян с пенальти в компенсированное время.

Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять очков).

Ранее сообщалось, что Писарский расплакался от радости, забив гол за «Крылья Советов».