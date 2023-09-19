Осинькин считает, что «Крылья» одержали заслуженную победу над «Балтикой» в Кубке России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе своих подопечных над «Балтикой» в матче Кубка России.

«Хотелось бы, чтобы у нас получалось всё идеально и всё могли делать. Всегда первый гол является ключевым. Ниже определённого уровня мы не опустились, играли достаточно хорошо и заслуженно победили. Ложка дегтя — это концовка и то, что мы позволили сопернику вернуться в игру», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович на 38-й и 55-й минутах соответственно.

За хозяев мяч забил Артур Галоян с пенальти в компенсированное время.

Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять очков).

Ранее сообщалось, что Писарский расплакался от радости, забив гол за «Крылья Советов».