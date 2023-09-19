«Крылья» обыграли «Балтику» в матче Кубка России

«Крылья Советов» одержали победу над «Балтикой» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович на 38-й и 55-й минутах соответственно.

За хозяев мяч забил Артур Галоян с пенальти в компенсированное время.

Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять баллов).

Ранее сообщалось, что Писарский расплакался от радости, забив гол за «Крылья Советов».