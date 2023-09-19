Узнать больше

«Крылья» обыграли «Балтику» в матче Кубка России

Короткая ссылка
«Крылья Советов» одержали победу над «Балтикой» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Крылья» обыграли «Балтику» в матче Кубка России
  • РИА Новости

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович на 38-й и 55-й минутах соответственно.

За хозяев мяч забил Артур Галоян с пенальти в компенсированное время.

Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять баллов).

Ранее сообщалось, что Писарский расплакался от радости, забив гол за «Крылья Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить