«Крылья» обыграли «Балтику» в матче Кубка России
- РИА Новости
Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Голами в составе победителей отметились Владимир Писарский и Амар Рахманович на 38-й и 55-й минутах соответственно.
За хозяев мяч забил Артур Галоян с пенальти в компенсированное время.
Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять баллов).
Ранее сообщалось, что Писарский расплакался от радости, забив гол за «Крылья Советов».