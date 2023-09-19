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Тикнизян считает, что у сборной Армении есть шансы выйти на Евро-2024

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Защитник сборной Армении и «Локомотива» Наир Тикнизян оценил шансы национальной команды квалифицироваться на чемпионат Европы — 2024.
Тикнизян считает, что у сборной Армении есть шансы выйти на Евро-2024
  • Gettyimages.ru

«Шансы выйти на Евро есть, всё зависит от нас. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то всё может поменяться. Мы должны биться в каждой игре и сохранять эту надежду на выход», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

Сборная Армении занимает третье место в группе D, набрав семь очков в пяти матчах. Лидерами являются команды Хорватии и Турции, набравшие по десять баллов.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в скором времени возглавит сборную Германии по футболу.

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