Тикнизян считает, что у сборной Армении есть шансы выйти на Евро-2024

Защитник сборной Армении и «Локомотива» Наир Тикнизян оценил шансы национальной команды квалифицироваться на чемпионат Европы — 2024.

«Шансы выйти на Евро есть, всё зависит от нас. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то всё может поменяться. Мы должны биться в каждой игре и сохранять эту надежду на выход», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

Сборная Армении занимает третье место в группе D, набрав семь очков в пяти матчах. Лидерами являются команды Хорватии и Турции, набравшие по десять баллов.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в скором времени возглавит сборную Германии по футболу.