Тикнизян считает, что у сборной Армении есть шансы выйти на Евро-2024
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«Шансы выйти на Евро есть, всё зависит от нас. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то всё может поменяться. Мы должны биться в каждой игре и сохранять эту надежду на выход», — цитирует Тикнизяна Metaratings.
Сборная Армении занимает третье место в группе D, набрав семь очков в пяти матчах. Лидерами являются команды Хорватии и Турции, набравшие по десять баллов.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в скором времени возглавит сборную Германии по футболу.